Polizei bestätigt : In der Waal gefundene Leiche ist 16-Jährige aus Kleve

Kleve Bei dem kürzlich in der Waal gefundenen Leichnam handelt es sich zweifelsfrei um die seit dem 12. August vermisste 16-jährige Schülerin aus Kleve. Das haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben, wie diese nun mitteilte.

Demnach ist die Schülerin ertrunken. Hinweis auf Fremdverschulden haben sich nicht ergeben, so die Polizei. Die 16-Jährige hatte am 12. August um 10 Uhr ihr Elternhaus in Richtung Realschule in Kellen verlassen, war dort aber nie angekommen.