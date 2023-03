„Für meine Begriffe war es ruhig“ Polizei beendet Haus-Party in Kleve mit 120 Gästen – das sagt der Eigentümer

Wir haben nun mit dem Eigentümer des Mehrfamilienhauses an der Karlstraße gesprochen. Der junge Klever, der namentlich nicht genannt werden möchte, gibt an, das Haus erst kürzlich gemeinsam mit weiteren Personen erworben zu haben. Beim Kauf sei es in einem schlechten Zustand gewesen, es müsse saniert werden. „Auf mich sind Studenten zugekommen und haben mich gefragt, ob sie in zwei leer stehenden Räumen eine private Geburtstagsparty feiern dürfen. Da die Wohnungen sowieso entrümpelt und entkernt werden müssen, nachdem die Mieter ausgezogen sind, und mir die Studenten die Zusage geben haben, beim Aufräumen zu helfen, habe ich zugesagt“, so der Eigentümer. Die Rede sei von 80 Gästen gewesen, die an dem Freitag dort feiern wollen. „Da war nichts Ungewöhnliches dran. In Studenten-WGs wird ja auch oft gefeiert“, so der Klever.