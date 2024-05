Mehrere Ideen liegen vor Wie geht es weiter für das Hallenbadareal in Kleve?

Das Thema Hallenbadareal wird Politik und Verwaltung in Kleve in den nächsten Monaten so stark beschäftigen wie kein anderes. Die Lage ist vertrackt. Eigentlich hatte die Stadt (und die Stadtwerke als Eigentümer) geplant, das seit 2018 ungenutzte Hallenbad abzureißen und dort Wohnungsbau zu ermöglichen. Zuletzt aber ergab ein Gespräch mit der Kreisverwaltung als Untere Bodenschutzbehörde, dass die Altlasten eines mehr als 100 Jahre alten Gaswerks wohl umfangreicher sind als gedacht. Das könnte die Pläne auf den Kopf stellen. Wie berichtet hat der Investor Clemens Wilmsen nun vorgeschlagen, im Bestand Wohnungen unterzubringen.