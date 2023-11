Diskussion um Beirat Haben Senioren zu wenig Einfluss in der Klever Politik?

Mehr als 15.000 Menschen in Kleve sind über 50 Jahre alt. Doch wird die Gruppe der Älteren ausreichend politisch vertreten? Die Offenen Klever meinen: bislang nicht. Daher hat die Fraktion nun beantragt, zur „Wahrnehmung der spezifischen Interessen von Senioren“ einen Beirat für Senioren einzurichten. „Es wäre schön, bei allen Prozessen und Planungen in der Politik von einem Seniorenbeirat unterstützt zu werden“, sagte Anne Fuchs (OK) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Generationen und Gleichstellung.