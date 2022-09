Streit um Projekte in der Stadt : Die Offenen Klever kritisieren den Klima-Ausschuss

Kleve Die Offenen Klever sind unzufrieden mit der Organisation des Ausschusses für Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Entscheidungen würden zu lange hinausgezögert, wie es von der Gruppe heißt.

Die „Offenen Klever“ (OK) sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Arbeit des Ausschusses für Klima-, Umwelt- und Naturschutz (KUN) organisiert wird. Das erklärt OK-Fraktionsvorsitzender Udo Weinrich jetzt in einer Mitteilung. Hintergrund: Der jüngste Ausschuss tagte drei Stunden, in denen nochmals der FFF-Forderungskatalog und ein zuvor ausführlich präsentiertes Konzept zur Stadtverschönerung erneut vorgestellt wurde. Hinzu komme, so Weinrich, dass der Fachausschuss keine Entscheidungskompetenz habe. So hat es der Rat beschlossen, und so gilt es für die meisten Ausschüsse. Nachdem erneut eine Sitzung des KUN abgebrochen und dieses Mal die Beratung über vier Anträge der „Offenen Klever“ auf Mitte Oktober vertagt worden ist, wolle die OK-Fraktion jetzt den Rat veranlassen, klare und eindeutige Signale zu setzen.