Im Verkehrsausschuss : Politik diskutiert erneut Mobilität in Kleve

Eigentlich soll das Mobilitätsgutachten klären, wie es in der Zukunft um den Verkehr in der Stadt bestellt ist. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Ausschuss muss erneut zum Thema tagen. Dabei hagelte es schon in der vorigen Sitzung Kritik an dem Vorgehen der Gutachter. Jetzt soll die Politik eine Rangliste vorlegen.

Und wieder grüßt das Mobilitätsentwicklungskonzept für die Stadt Kleve von der Tagesordnung des Verkehrsausschusses der Stadt, der am Dienstag, 25. Oktober, 17 Uhr, im Rathaus tagt. Das Thema hatte schon in der vorigen Sitzung für heftige Kritik seitens der Politik gesorgt: Es sei lediglich eine Art Rangordnung der einzelnen Vorhaben für die Mobilität der Stadt eingefordert worden, aber man habe bis jetzt keine Richtung, keine Vision, keine Vorstellung wie sich das Ganze entwickeln könne, so die Kritik, die aus fast allen Fraktionen auf die Gutachter einprasselte.

Den Frust und die Kritik formulierte Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes in einem Schreiben an den Ausschuss: „Die Enttäuschung der meisten Fraktionen über dieses Gutachten hat damit zu tun, dass wir die letzten eineinhalb Jahre bei unseren konkreten Anträgen zur Mobilität immer wieder auf das in Auftrag gegebene Mobilitätskonzept vertröstet wurden“. Nun liege es vor und die Gutachterin habe in der letzten Ausschusssitzung betont, dass das Gutachten nur Grundsätzliches thematisiere, mehr ginge nicht, „da die Gutachter Kleve ja nicht kennen. Konkrete Maßnahmen müsse die Politik bringen!“, schreibt Meyer-Wilmes. „So haben wir ein Gutachten, voll mit vielen selbstverständlichen Maßnahmen, welches man im Prinzip über jede Stadt legen kann“.