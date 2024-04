Medizinermangel nimmt zu Braucht Kleve ein kommunales Ärztezentrum?

Die medizinische Versorgung in Kleve hat große Lücken – da ist sich die Politik einig. Doch wie kann man gegensteuern? Die Fraktion der Offenen Klever hat vorgeschlagen, der Verwaltung 50.000 Euro mit auf den Weg zu geben, um prüfen zu lassen, ob die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in kommunaler Trägerschaft Abhilfe schaffen könnte. „Idee des Antrags ist, für Ärzte und Ärztinnen Anreize zu schaffen, um nach Kleve zu kommen“, sagte Hannes Jaschinski für die OK. Man müsse vor allem Haus- und Kinderärzte gewinnen. „Wir wollen die Möglichkeit schaffen, in Anstellung zu arbeiten“, sagte der Stadtverordnete am Mittwochabend im Rat. Der Wunsch nach geregelten Arbeitszeiten soll Nachwuchs anziehen. Den Offenen Klevern schwebt eine ärztlich geleitete Einrichtung vor, in der Vertragsärzte und angestellte Ärzte unterschiedlicher oder gleicher Fachrichtung tätig sind. Träger wäre die Kommune, die ärztliche Leitung würde bei einem Mediziner liegen.