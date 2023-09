Bürgerentscheid gefordert Politik besiegelt endgültiges Aus für Sportschleuse in Kleve

Es liegen zig Gutachten vor, die Lokalpolitik hat sich in unzähligen Sitzungen mit ihr beschäftigt, engagierte Bürger haben über Jahre gekämpft – doch nun wurden die Planungen für die Sportbootschleuse in Kleve endgültig ad acta gelegt. Das entschied der Stadtrat am Mittwoch. Die Verwaltung soll keine Ressourcen mehr in die Prüfung einer Realisierung investieren. Denn es fehlen die Aussichten auf hohe Fördergelder für das Projekt, das knapp 30 Millionen Euro kosten soll. Hintergrund ist, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes die Verantwortlichkeit für Schleuse und Kanal der Stadt übertragen möchte.