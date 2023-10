Wahllokale eingerichtet Polen wählen in deutschen Großstädten – und im Kreis Kleve

Kleve · Erstmals können die vielen in der Region lebenden Polen auch vom Kreis Kleve aus an der Wahl in ihrem Heimatland teilnehmen. Das ist sonst nur in deutschen Großstädten möglich. Wie wird die Mehrheit in Kleve und Umgebung abstimmen?

07.10.2023, 01:17 Uhr

Am 15. Oktober sind in Polen Wahlen. Donald Tusk (Hintergrund) ist auf Wahlkampftour und will nach seinem Rücktritt 2014 erneut Ministerpräsident Polens werden. Auch in Kleve und Emmerich können polnische Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Foto: dpa/Rafal Oleksiewicz

Am 15. Oktober wählt Polen ein neues Parlament – und der Kreis Kleve wählt gewissermaßen mit. In Kleve und Emmerich werden am Wahltag Örtlichkeiten samt Urnen bereitgestellt. Denn annäherend fünf Prozent der Gesamtbevölkerung im Kreis haben eine polnische Herkunft, der größte Anteil davon ist wahlberechtigt. Die Polen stellen nach den Niederländern die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in der Region dar.