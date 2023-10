Besuch im Gottesdienst Kleve ist bei Polen-Wahl rechtsextreme Hochburg – aber warum?

Kleve · Tausende Menschen haben bei der Polen-Wahl im Kreis Kleve abgestimmt. Nirgendwo in Deutschland bekam die rechtsextreme Konfederacja so viele Stimmenanteile. Warum? Wir haben uns in einem polnischen Gottesdienst in Kleve umgehört.

20.10.2023, 15:26 Uhr

Unterstützer der rechten Konfederacja in Polen. Foto: AFP/WOJTEK RADWANSKI

Bekanntlich ist Polen ein sehr katholisches Land. Auch viele der Klever Polen gehen regelmäßig mittwochabends zur polnischen Messe in der Unterstadtkirche. Beim Besuch einer solchen Messe bekommt man den Eindruck, dass die polnischen Gläubigen ihre Religion noch ein gutes Stück ernster nehmen als Katholiken anderswo. Es wird noch demütiger gekniet, Lieder werden noch andächtiger gesungen, die Liturgie ist vollkommen verinnerlicht. Diese Frömmigkeit bestimmte auch in Kleve und Deutschland den Urnengang der polnischen Kirchengänger. So ist es nicht verwunderlich, dass man in der Kirche überwiegend PiS- und Konfederacja-Wähler antrifft, die das Wahlergebnis wortwörtlich verteufeln.