Größter Sonnensturm seit 2003 Polarlichter über dem Kreis Kleve zu bestaunen

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren über dem Kreis Kleve Polarlichter zu sehen. Experten hatten bereits angekündigt, dass Sichtungen in Nordrhein-Westfalen am Freitag- und Samstagabend möglich sein würden. Je nördlicher man sei, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, sie zu erblicken, sagte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Freitag.