Weeze : Podiumsdiskussion: Gülle als Chance für Landwirte

Kreis Kleve Landwirte sind eingeladen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Gülle – so wird der wertvolle Dünger zur Chance für die Landwirtschaft“.

Welche alternativen Gülle-Verwertungsmöglichkeiten es gibt, soll innerhalb des Interreg-Projekts „Dynamic Borders“ vorgestellt werden. Grenzüberschreitend arbeiten dabei die Kommunen Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch und Weeze zusammen. Nun laden die Verantwortlichen für Dienstag, 1. Oktober, Landwirte aus den beteiligten Kommunen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Gülle – so wird der wertvolle Dünger zur Chance für die Landwirtschaft“ ein. Am Schloss Wissen (Süßmosterei) auf der Schloßallee 26 in Weeze können sich die Teilnehmer ab 14.30 Uhr mit ihren Kollegen aus dem Nachbarland austauschen.