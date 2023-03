Veranstaltung in Kleve Was ist uns der offene Ganztag wert?

Offener Ganztag – Bildungsgerechtigkeit: „Was ist es uns wert?“ ist der Name der Veranstaltung, zu der das Organisationsteam um Christin Becker, Niklas Lichtenberger und Christian Nitsch von der SPD Kleve sowie Gabor Klung und Gerwin Putman von der Elterninitiative OGS alle Interessierten einladen. Wenn am Dienstag, 14. März, im Kolpinghaus Kleve ab 18 Uhr die Veranstaltung beginnt, erwartet die Besucher ein parteiübergreifender Austausch zur Situation des Offenen Ganztages in Kleve mit dem Ziel, Lösungswege für die angespannte Betreuungssituation an Klever Schulen zu entwickeln.