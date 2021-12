Geschäft in der Innenstadt : „Playmore Fantasy“ - Kleves fantastischer Treffpunkt

„Playmore Fantasy“-Stammkunde Marius bemalt eine seiner „Warhammer 40.000“-Figuren im Obergeschoss des Ladens. Foto: Jens Helmus

Kleve „Playmore Fantasy“ heißt der Laden in der Klever Innenstadt, in dessen Schaufenster ein lebensgroßer Kämpfer mit Gewehr steht. Dort schicken Spieler Armeen in die Schlacht, Kartenspieler beschwören Kreaturen und Rollenspieler kämpfen sich durch Kerker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Im Schaufenster des Klever Innenstadtgeschäftes „Playmore Fantasy“ steht ein zwei Meter großer Krieger. Eine futuristische Schusswaffe hält er in der rechten Hand, ein Totenkopf ziert seinen Waffengurt. Finster schaut der Helmträger drein, sein Panzer ist verkratzt.

Ingo Marks (links) ist Betreiber des Klever Spielwarengeschäftes „Playmore Fantasy“, Mark Weber ist sein leitender Angestellter. Foto: Jens Helmus

Der Krieger ist ein „Space Marine“, eine Figur aus dem Tabletop-Spiel „Warhammer 40.000“. In einem dystopischen 41. Jahrtausend nach Christus ist die Geschichte des Spiels angesiedelt. Dort bekriegen sich Menschen und verschiedene andere Spezies – Orks und Dämonen beispielsweise.

Wenn sie nicht gerade als Schaufensterpuppe dienen, sind die Spielfiguren allerdings viel kleiner. Gespielt wird „Warhammer 40.000“ – wie der Begriff Tabletop schon verrät – auf einem Tisch, den üblicherweise eine Modellbau-Landschaft ziert. Die Gegenspieler formieren ihre Miniatur-Armeen auf dem Tisch und schicken sie dann in die Schlacht. Gespielt wird rundenbasiert – mit Maßbändern, Schablonen und mit Würfeln, die die Beweglichkeit und Angriffe der Figuren simulieren.

Ingo Marks, Betreiber des „Playmore Fantasy“, liebt Tabletop-Spiele. 3000 Figuren, schätzt er, stehen im Obergeschoss seines Ladens in Vitrinen. Manche Figuren sind daumengroß, andere faustgroß – immer im Maßstab des „Warhammer 40.000“-Universums, das 1987 ins Leben gerufen wurde. Zusammengeklebt und bemalt wurden die Bausätze in tausenden Arbeitsstunden.

„Zum Spielen komme ich leider viel zu selten“, sagt Ingo Marks, der neben dem „Playmore Fantasy“ zwölf weitere Geschäfte im Kreis betreibt, darunter Tabak-, Zeitschriften-, Deko- und Blumenläden. Ab und zu befiehlt er aber noch eine seiner Armeen in die Schlacht. Der 41-Jährige zieht dann gegen Freunde ins Feld, darunter viele Stammkunden.

Das „Playmore Fantasy“ hat eine lebendige Community. Stammkunde Marius zum Beispiel. Während im Erdgeschoss gerade andere Ladenbesucher zwischen Brettspielen, Mangas, Spielfiguren und Sammelkartenspielen stöbern, sitzt der 27-Jährige im Obergeschoss und bemalt Figuren. Es sind Kämpfer eines Symbiotenkults, der ebenfalls im „Warhammer 40.000“-Universum mitmischt und der zum Beispiel gegen die „Space Marines“ kämpft.

Neben Marius steht ein bierkastengroßer Holzkasten. Darin verstaut er seine Armee zum Transport. „Um eine komplette Armee zu bemalen und dabei einen gewissen Standard einzuhalten, braucht man bestimmt 150 Stunden“, sagt er. Der 27-jährige Programmierer schattiert seine Figuren, bringt für das unbedarfte Auge kaum sichtbare Details an.

„Als Marius das erste Mal in meinen Laden kam, war er noch so klein“, sagt Ingo Marks und deutet auf Brusthöhe. Als Marius am Montag im Laden sitzt und seine Figuren bemalt, ist er merklich größer und hat gerade Urlaub. „Meine restliche Woche ist im Grunde so geplant: Am Dienstag werde ich wieder hier sein, am Mittwoch auch. Am Donnerstag komme ich wahrscheinlich für ein Pen and Paper-Rollenspiel, und am Freitag zum Kartenspielen oder für irgendwas Anderes.“

„Du hast hier Leute, die im Prinzip zum Inventar gehören“, sagt Ingo Marks. Der soziale Aspekt spiele in seinem Laden eine große Rolle. Marks hat gut ein Dutzend Geschäfte – aber das „Playmore Fantasy“ ist seine Herzensangelegenheit. Das merkt man, wenn der 41-Jährige von Freundschaften erzählt, die an den Spieltischen seines Ladens entstanden sind. Wenn er von der familiären Atmosphäre berichtet, die dort herrscht.

Stammkunde Marius pflichtet bei, nennt es „Ladenfamilie“. Barrieren gebe es keine, jeder Interessierte werde im „Playmore“ willkommen geheißen. Gespielt wird im Obergeschoss oft bis weit über den Ladenschluss um 18.30 Uhr (samstags 16 Uhr) hinaus. „Magic“-Spieler treffen sich zum Turnier, Tabletop-Spieler zur „Warhammer“-Schlacht, Rollenspieler zum gemeinsamen Fantasy-Abenteuer.

Mit dem „Playmore Fantasy“ hat Marks seine unternehmerische Tätigkeit 2006 begonnen. Er stieg als Teilhaber in den Fantasyladen „Highlander Games“ an der Hoffmannallee ein. Vorher war Marks selbst Stammkunde beim „Highlander Games“, das seit 1997 von Jörg Renn betrieben wurde. 2007 übernahm Marks das Geschäft – das nach seinem Einstieg in „Playmore Fantasy“ umbenannt worden war – komplett.

2008 zog das Geschäft um in ein Ladenlokal an der Hagschen Straße, schräg gegenüber der Sparkassen-Hauptstelle. Weil er mehr Platz gut gebrauchen konnte für seine Spielwaren und Spieleabende, zog Marks im September 2020 erneut um: 200 Meter stadtabwärts an die Hagsche Straße 7 (früher Apollo Optik), auf nun gut 180 Quadratmetern.

Zur „Ladenfamilie“ des „Playmore Fantasy“ gehört auch Mark Weber, Einzelhandelskaufmann des Geschäftes. Er sorgt dafür, dass der Betrieb von morgens bis abends läuft. Er berät im Erdgeschoss in mehreren Sprachen Kunden in dem Dschungel aus fantastischen Spielen, Mangas und Merchandise-Artikeln. Mark Weber kennt die Schwerpunkte und das Sortiment des Ladens, schließlich hat er seine Ausbildung dort absolviert. „Du brauchst jemanden im Laden, der die Sache lebt“, sagt sein Chef Ingo Marks.

Dass Kleve einen Fantasy-Laden und eine rege Spieler-Community hat, ist nicht selbstverständlich. Das nächste vergleichbare Geschäft ist in Krefeld. Um das Jahr 2000 rum hätten viele Fantasy-Geschäfte eröffnet, sagt Marks. Damals habe man noch Geld damit verdienen können.