Platz überschwemmt Lebenshof für Tiere in Kleve sucht helfende Hände

Der Verein Tierfreiheit in Kleve möchte, dass seine Tiere möglichst lange leben. Sandra van de Loo-Diel und ihr Mann Christoph Diel – zusammen sind sie Vorsitzende des Vereins – versorgen seit 2017 ehrenamtlich Tiere, die eigentlich geschlachtet werden sollten oder gequält wurden. Auf drei Grundstücken in Rindern, Brienen und Keeken halten sie unter anderem Schweine, Ziegen, Schafe und Hühner. Aufgrund des Dauerregens ist das Gelände in Keeken allerdings überschwemmt worden und nun zu matschig für die Schafe dort. Die zum Teil alten Tiere könnten sich dort leicht mit Krankheiten anstecken, sagt Sandra van de Loo-Diel. Glücklicherweise meldeten sich die Pfötchenfreunde aus Emmerich und nahmen die Tiere auf.