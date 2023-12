Emotionale Debatte Es fehlen Kapazitäten – „Die Situation an Klever Schulen ist prekär“

260 Millionen Euro investiert die Stadt Kleve in Schulbauten. Seit Montagabend aber ist klar: Das Geld reicht nicht, es fehlen weiterhin Kapazitäten für den Nachwuchs. Ulrike Lexis vom Büro Garbe, Lexis & Berlepsch erklärte in der von SPD, Grünen, Offenen Klevern und FDP initiierten Sondersitzung des Schulausschusses, dass der größte Teil des Schülerzahlenwachstums aufgrund von Migration und Neubaugebieten erst noch komme. An den Grundschulen habe man mittelfristig einen Puffer, also mehr Plätze als schulpflichtige Kinder. Mit Blick auf die weiterführenden Schulen aber sagte Lexis: „Es wurde nicht zu üppig geplant.“ Und Plätze fehlen vor allem an Gymnasien.