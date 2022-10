Feuerwehr Kalkar : Neues Gerätehaus für Griether Wehr

Grieth soll ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen. Auch über ein Rettungsboot wird gesprochen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Der Umbau des jetzigen Gerätehauses wäre wirtschaftlich sinnlos. Die Stadt besitzt ein passendes Grundstück am Sportplatz. Noch gibt’s keinen Zeit- und Kostenplan.

Die Notwendigkeit ist seit langem bekannt; Kalkars bisherige Feuerwehrgerätehäuser erfüllen längst nicht mehr die heutigen Anforderungen. Um dem Brandschutz Genüge zu tun und den ehrenamtlichen Kräften akzeptable Bedingungen zu verschaffen, muss kräftig investiert werden. Damit ist die Stadt Kalkar nun seit einer Weile befasst. Nach Appeldorn wird derzeit ein neues Gerätehaus in Wissel gebaut. Das in Huisberden, das im Zuge interkommunaler Zusammenarbeit auch für Emmericher Eyland zuständig sein wird, steht kurz vor der Einweihung. Und auch Grieth dürfte in absehbarer Zeit berücksichtigt werden: Mit der Planung wird jetzt begonnen.

Vor den Herbstferien hatte im Ausschuss für Feuerwehr und Rettungswesen die Entscheidung angestanden: das alte Gerätehaus ertüchtigen, am selben Standort neu bauen oder einen anderen Ort finden, an dem ein adäquates Gebäude zu errichten ist? Die Argumente der Fachleute waren schlüssig: Sanieren und umbauen wäre zu aufwendig und damit nicht wirtschaftlich, ein Neubau am bisherigen Standort am Rheinufer hätte sehr wenig Platz. Die Möglichkeit, auf der anderen Seite – nahe am Sportplatz – eine städtische Fläche zu nutzen, um dort weniger beengt zu bauen, fand einhelligen Zuspruch. Einen Zeitplan und eine Kostenschätzung gibt es allerdings noch nicht. Feuerwehrchef Roland Matenaer ist dennoch froh, dass ein Anfang gemacht ist und dasselbe Ingenieurbüro, das auch in Appeldorn und Wissel tätig war, sich jetzt dem Thema Grieth widmet.