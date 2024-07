Grundstück darf nicht bebaut werden Planung für Feuerwehrhaus in Kranenburg geplatzt

Seit Jahren steht das Kranenburger Feuerwehrhaus im Fokus. Ein Gutachten von 2020 bescheinigte der Wache reihenweise Mängel. Die Entscheidung für eine Sanierung oder einen Neubau war in der politischen Diskussion schnell gefallen. Das alte Haus hätte nur mit erheblichem Aufwand die Richtlinien erfüllt. Die Kosten für Umbau und Sanierung waren zu hoch. Zudem werden die Anforderungen an die Wehr in den kommenden Jahren weiter steigen.