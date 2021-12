In der Fußgängerzone : Kleves erster Cannabis-Laden?

Besitzer Daniel Terpoorten und Hund Ringo im Shop „Plantiful“ an der Klever Kirchstraße. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Daniel Terpoorten verkauft in seinem Geschäft „Plantiful“ in Kleve Zubehör für Rauchwaren und Planzenanbau. Wenn die von der Politik geplante Legalisierung in Deutschland vollzogen ist, will er auch Cannabis verkaufen. Wir haben mit ihm über den Laden und seine Pläne gesprochen.