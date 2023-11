Neues Planungsbüro in Kleve Vom Keller in den hippen Industrie-Loft

Kleve · Benedikt Verheyen und David Meurs wagten als Planer den Schritt in die Selbstständigkeit. Angefangen haben sie in einem Keller am Mittelweg. Jetzt hat ihr Büro sechs Mitarbeiter und neue Räume am Bahnhof.

Die alte Post am Bahnhof ist jetzt das Schaffensfeld des Architekturbüros „MV Quadrat“. Foto: Markus van Offern (mvo)