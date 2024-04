Fahrzeugtechnik schickte Notruf los Pkw-System alarmiert nach Unfall in Kleve die Polizei

Auf der Straße Tweestrom (B220n) in Kleve ist es am Donnerstagnachmittag (11. April 2024) zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Im Rahmen eines Abbiegevorgangs in der Nähe der Lüps’sche Straße in Kleve kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei hintereinander fahrenden Fahrzeugen.