Ein Verletzter Pkw prallt auf B9 gegen Baum

Ein 23-jähriger Mann aus Emmerich am Rhein befuhr am Donnerstag (29. Dezember ) gegen 3.35 Uhr mit seinem Opel die Gocher Landstraße (Bundesstraße 9) in Bedburg-Hau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte sein Wagen einen Baum, einen Zaun sowie den Mast eines Verkehrszeichens und prallte dann gegen einen zweiten Straßenbaum.