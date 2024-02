Auto fuhr gegen Telefonmast Feuerwehr Kranenburg musste gleich zu zwei Einsätzen ausrücken

Kranenburg · Fast zeitgleich gingen am Montagmorgen zwei Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg ein. Am Tennisschläger verlor ein Fahrzeug Betriebsstoffe – und in Niel krachte ein Pkw gegen einen Telefonmast.

20.02.2024 , 11:49 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Kranenburg hatte am Montagmorgen gleich zwei Einsätze (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Am Montagmorgen (19. Februar 2024) beschäftigten gleich zwei Einsätze die Feuerwehr Kranenburg. Auf der B504 im Bereich Tennisschläger verlor ein Fahrzeug Betriebsstoffe und musste auf Grund des Defekts abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, nachdem die Gefahr für die Umwelt gebannt war. In Niel ereignete sich fast zeitgleich ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und gegen einen Telefonmast gefahren. Eine betroffene Person wurde bei Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Aus dem beschädigten Fahrzeug traten Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr aufgefangen wurden. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben.

(RP)