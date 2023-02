Konzert zum Jubiläum von „The Dark Side of the Moon“ Pink Floyd-Tribut in der Klangfabrik

Am Samstag, 22. April, will die Band in der Aula der Joseph Beuys-Gesamtschule an der Ackerstraße in Kleve „The Dark Side of the Moon“ zum Besten geben. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Tickets für das Konzert gibt es zum Preis von 20 Euro bei CD Line in Materborn und beim Ticketservice der Klangfabrik im Internet unter www.klangfabrik-kleve.de. An der Abendkasse kosten die Tickets 22 Euro. Klangfabrik-Mitglieder, Menschen mit Behinderung, Schüler und Studenten bezahlen nur die Hälfte.