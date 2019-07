Kleve : Piet Bootsma führt Singgemeinde

kleve Ein neuer Vorstand wurde bei der Jahreshauptversammlung gewählt.

(RP) Auf der Jahreshauptversammlung der Städtischen Singgemeinde wartete der Vorsitzende Piet Boomsma mit der guten Nachricht auf: Im vorigen Jahr konnte das 100. Mitglied begrüßt werden und der Zuwachs – gerade auch von jungen Sängern und Sängerinnen – hält an, so dass die Singgemeinde aktuell 105 Mitglieder zählt.

Bei den Vorstandswahlen wurden Piet Boomsma als Vorsitzender und Annie KusterAgelink als Kassiererin in ihren Ämtern bestätigt. Bernhardine Büscher-Kahl kehrt nach zweijähriger Pause als Schriftführerin zurück und löst Kathrin Hövelmann ab. Neu im Vorstand ist Andrea Schumann-Gregorius als 2. Vorsitzende, die Martina Wagner folgt. Den beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern wurde für ihr Engagement in den letzten beiden Jahren gedankt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die langjährigen Mitglieder, die seit über 25 oder 35 Jahren und über 47 Jahren aktiv sind, geehrt. Aktuell probt der Chor für die Gedenkkonzerte anlässlich der Zerstörung des Niederrheins am 7. Oktober 1944. Das Programm besteht aus Faures Requiem sowie Werken von Mendelssohn und Mauersberger. Die Konzerte finden am 5. Oktober in Emmerich sowie am 6. Oktober in Kleve statt. Der Vorverkauf startet nach den Sommerferien. Geprobt wird montags von 20 bis 22 Uhr im Gebäude 1 (Audimax) der Hochschule Rhein-Waal Kleve. Informationen:www.singgemeinde-kleve.de