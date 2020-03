Porträt : Pianistin schreibt Buch zu Neuhaus

Kleve Maria Razumovskaya will zum Klavierkommer nach Kleve kommen.

Razumovskaya ist Pianistin, die als „virtuose Geschichtenerzählerin am Klavier“ beschrieben wird; sie schloss ihr Studium an der Royal Academy of Music in London mit Auszeichnung ab und ist heute selbst Professorin an der Guildhall School of Music and Drama in London. Ihre CD-Aufnahmen spielt sie ganz im Geiste Neuhaus’ ein: klar, einfühlsam, in Technik und Ausdruckskraft präzise und auf höchstem Niveau. 2017 forschte Razumovskaya für die Veröffentlichung einer Monographie und benötigte Unterstützung, um ins Archiv in Moskau zu gelangen, wo bislang ungesichtetes Material über Neuhaus offengelegt werden könnte – so nahm sie Kontakt nach Kalkar auf.