Stadt Kleve will Förderhöhe senken Balkon-Photovoltaik nur für Mieter?

Bis zum Jahr 2030 soll der städtische Strombedarf in Kleve zur Hälfte über lokal erzeugte erneuerbaren Energien gedeckt werden – so ist es im Klimaschutzfahrplan der Stadt festgeschrieben. Dieses Ziel soll auch mit Hilfe so genannter steckerfertigen Photovoltaikanlagen erreicht werden. Dabei handelt es sich um Mini-Photovoltaikanlagen für Balkon oder Terrasse, deren aus der Sonne gewonnener Strom für die Hausversorgung genutzt werden kann. Für die Anschaffung der Balkon-Photovoltaik gibt es eine Förderung. Über deren Höhe und weitere Details gab es nun eine Diskussion im jüngsten Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz.