Wetter, Events, Staus Über Pfingsten nach Holland – das sollte man wissen

Ja, auch die Nachbarn feiern den Heiligen Geist, der laut der Bibel die Jünger Jesu 50 Tage nach dessen Tod am Kreuz ergriffen haben soll. Pfingstsonntag und Pfingstmontag (eerste en tweede Pinksterdag) sind in den Niederlanden offizielle Feiertage. Die meisten Niederländer arbeiten dann tatsächlich nicht, Schulen und Behörden bleiben geschlossen. Das heißt aber nicht, dass auch alle Geschäfte dicht sind. Je nach Stadt gibt es am Sonntag durchaus vereinzelt Supermärkte, die auf Kunden warten – die meisten aber mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Am Montag kann man in den meisten Innenstädten auch bummeln. Dem bei Deutschen beliebten Designer Outlet in Roermond kann der Feiertag derweil gar nichts anhaben: An beiden Pfingsttagen öffnet das Einkaufszentrum von neun bis 22 Uhr. Ein Tipp: Wer auf Markenwaren aus früheren Kollektionen zu vergünstigten Preisen steht, aber in gemütlicherem Ambiente shoppen will, sollte das Batavia Stad Designer Outlet in Lelystad am Markermeer besuchen.