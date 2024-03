Pfeifer & Langen in Appeldorn Gewerkschaft droht mit Warnstreik in Kalkars Zuckerfabrik

Er droht mit Konsequenzen für das Zuckerwerk in Appeldorn: „Ab April drohen Warnstreiks in allen Zuckerwerken. Wenn es dazu kommt, dann werden weder Tüten- noch Würfelzucker verpackt. Und auch die Produktion von Zuckersticks für die Gastronomie steht dann vorübergehend still“, sagt Peters. „Das hätte dann Folgen für eine ganze Palette an Produkten, die ohne Zucker nicht funktionieren: von der Schokolade über die Marmelade bis zur Limonade“, so der Geschäftsführer der NGG Nordrhein.