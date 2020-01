Kirchenleben : Kalkars Pfarrgemeinden sprechen über die Zukunft

Kalkar Die beiden katholischen Kirchengemeinden in Kalkar laden zu Pfarrversammlungen ein. Die Gemeindemitglieder sollen Vorschläge für eine gute Entwicklung mitbringen.

(nik) Das kirchliche Leben wird immer mehr auch Sache der Laien. In Zeiten von Priestermangel und schwindenden Steuereinnahmen reicht es längst nicht mehr, erwartungsvoll auf die Hauptamtlichen zu blicken. In den beiden katholischen Kalkarer Pfarrgemeinden wird in Kürze getagt.