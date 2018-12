Pfarrei Heiliger Johannes der Täufer: „Wo Dunkel ist, ist auch viel Licht“

Bedburg-Hau Nach der Suspendierung des Leitenden Pfarrers spricht Pfarrverwalter Theo Kröll im großen RP-Interview über Vertrauen, Schutz von Jugendlichen und Zusammenhalt in der Gemeinde.

Kröll Ich habe am nächsten Tag unsere Pastoralreferentin informiert und mit ihr das weitere Vorgehen besprochen. Am Dienstag, 4. Dezember, haben wir das Bistum kontaktiert. Noch am Nachmittag wusste Weihbischof Rolf Lohmann Bescheid. Wegen einer anstehenden Firmung wurde gemeinsam beschlossen, drei Tage lang zu warten. Am Freitag wurde der ehemalige Leitende Pfarrer nach Münster eingeladen, am darauffolgenden Montag wurde er suspendiert. Abends haben Weihbischof Rolf Lohmann, Generalvikar Klaus Winterkamp und Personaldezernent Karl Render den Pfarreirat informiert. Vergangenen Sonntag habe ich zusammen mit dem Vorstand der Messdiener zu einem Gespräch in die St.-Antonius-Kirche Hau eingeladen und erzählt, was passiert ist.