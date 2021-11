Kirche : Endspurt bei den Wahlen für Kalkars Katholiken

Kalkar Endspurt bei den Wahlen zum Pfarreirat in Kalkar Mitte und den kleinen Gemeinden. Briefwahl ist noch möglich, Gemeinden danken den Helfern für ihre Mühe.

Im Briefkasten der beiden Pfarrbüros türmen sich die dort eingereichten Rückgaben ebenfalls. Alle, die die Unterlagen bis Freitag nicht zurückgegeben haben, können, so informiert die Pfarrgemeidne, Ihre Wahlbriefe von zuhause mitbringen zu den Gottesdiensten am Wochenende 6./7. November und dort in die Urne geben oder auch bei fehlenden Unterlagen dort die Briefwahl vornehmen.

Dies gilt insbesondere auch für St. Hubertus und St. Pankratius, wo die Gottesdienstzeiten Sonntag um 8.30 Uhr sind. Die Urnen stehen zusätzlich bereit: am Samstag in der Kirche Niedermörmter 16.30 Uhr bis 18 Uhr, in Kehrum 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr, am Sonntag in Appeldorn 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr, im Büchereieingang Kalkar 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr sowie in St. Pankratius Altkalkar 17.30 Uhr bis 18 Uhr. In St. Clemens gelten folgende Zeiten: Kirche Wissel Samstag 16.30 Uhr bis 18 Uhr; Kirche Hönnepel 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr; Pfarrheim Grieth Sonntag 9 Uhr bis 10.45 Uhr; Bücherei Hönnepel im REZ 10 Uhr bis 11.30 Uhr; GZ Wissel 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr.