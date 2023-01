Parkraum fällt weg Kalkarer Marktplatz ab Montag komplett gesperrt

Die Arbeiten machten anfangs rasche Fortschritte, mussten dann jedoch wegen Frost und später viel Regen pausieren. Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel wird nun am Montag, 9. Januar, in beiden Bauabschnitten die Arbeit wieder aufgenommen. Die Parkfläche auf dem Markt wird nun komplett gesperrt, da die Aufnahme der alten Pflasterung parallel zur Neuverlegung im Bereich vor dem Rathaus erfolgt. Die Parkplätze auf der Straße „Markt“, die in die Kesselstraße übergehen, sind weiterhin nutzbar.