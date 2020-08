Peter Driessen : „Ich will ansprechbar sein“

„Ich will ansprechbar sein“

Peter Driessen will Landrat werden. Foto: Norbert Prümen

Interview Driessen Peter Driessen ist bisher Bürgermeister von Bedburg-Hau, nun will er Landrat werden. Im Gespräch sagt der 64-Jährige, was er im Kreishaus ändern möchte – und dass er gegen weitere Subventionen beim Flughafen ist.

Hinter ihm versammeln sich SPD, Grüne, FDP und Freie Bürger. Peter Driessen ist parteilos und bisher Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau. Nun will der 64-Jährige Landrat des Kreises Kleve werden.

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

Driessen Ich hoffe, aus allen meinen Fehlern. Als junger Beamter habe ich einmal einem Hausmeister den Kauf einer Heckenschermaschine genehmigt und dies auch meinem damaligen Vorgesetzten vorgelegt. Etwas später fuhr er mit mir zur Schule, an der der Hausmeister tätig war und zeigte mir, dass es dort gar keine Hecke gab. Das hat mein Führungsverhalten verändert.

Driessen Ich setze in der Tat eher auf die Verdichtung innerhalb bestehender Infrastrukturen, da natürlich auch der Flächenverbrauch und die Versiegelung nicht endlos weitergeführt werden können.

Driessen Der flächendeckende Glasfaserausbau ist ein Muss. Je mehr Zeit wir hier verlieren, desto mehr verlieren wir hier auch als Wirtschaftsstandort an Attraktivität. Auch der digitale Anschluss aller Schulen im Kreis muss schnellstens sichergestellt werden. Der Kreis Kleve droht ansonsten den Anschluss zu verlieren.

Driessen In den vergangenen Jahren habe ich in guter Zusammenarbeit mit dem Jugendamt innerhalb von einer Woche zwei Kindertagesstätten bezüglich der Standortfindung und im Investment auf den Weg bringen dürfen. Wenn das als Beispiel gelten darf, fühle ich mich beim Kreis Kleve mehr als gut aufgehoben.

Muss nach der Corona-Krise in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen? Und wenn ja – in was?