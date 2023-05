Landkreistag NRW Personalmangel verschärft sich – Verwaltungen schlagen Alarm

Davor warnen jetzt auch die NRW-Kreise in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Personalfachleute des Landkreistags NRW fordern das Land auf, den rechtlichen Rahmen zu verbessern, damit die Kommunen in dem sich verschärfenden Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen können. „Angesichts des demografischen Wandels und des chronischen Fachkräftemangels im öffentlichen Sektor stehen wir vor enormen Herausforderungen“, sagte der Ausschussvorsitzende, Landrat Sven-Georg Adenauer (Kreis Gütersloh). Er warnte, dass sich der bereits bestehende Personalmangel in der öffentlichen und insbesondere in der kommunalen Verwaltung noch verschärfen könnte: Studien zufolge werde bis 2030 rund ein Drittel des im öffentlichen Sektor in Deutschland tätigen Personals allein aus Altersgründen ausscheiden. Dabei sei die Lage heute schon ernst. Es sei zunehmend schwieriger, offene Stellen zu besetzen. „Schon heute bleiben viele Stellen unbesetzt, weil qualifizierte Fachkräfte fehlen“, sagte Adenauer (übrigens Enkel von Bundeskanzler Konrad Adenauer).