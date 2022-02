Freizeitpark sucht Verstärkung : Jobberday im Wunderland Kalkar

Kalkar Der Freizeitpark sucht am 5. und 6. März Mitarbeiter für die neue Saison. Im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs für die Saison in Kernie‘s Familienpark vom 9. April bis zum 30. Oktober.

(RP) Beim Jobberday im Wunderland Kalkar werden zwar keine Helden gesucht, die Wunder vollbringen. Dafür aber flexible und bodenständige Vollzeit-, Teilzeit- und Aushilfsjobber für die Saison 2022. Wer Herz für die Gastronomie und den Freizeitbereich mitbringt, dürfte gute Karten im Bewerbungsgespräch haben. Das Wunderland Kalkar empfängt mögliche neue Kollegen am Samstag, 5. März, von 12. bis 16 Uhr, und am Sonntag, 6. März, von 12 bis 14 Uhr. Dann können sich Bewerber aller Altersklassen über Aushilfsjobs, sozialversicherungspflichtige Festverträge auf Gleitzonenbasis oder 30/40-Stunden-Verträge informieren.

Im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs für die Saison in Kernie‘s Familienpark vom 9. April bis zum 30. Oktober. Wer sich eher zur Arbeit im Hotel- und Messebereich berufen fühlt, soll das bestenfalls direkt sagen. Wichtig: Bewerbungsunterlagen nicht vergessen. Fragen sind jederzeit willkommen.

Schüler, die in den Ferien im Gastronomiebereich arbeiten wollen, müssen zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein. Zudem erfordern manche Einsätze im Familienpark oder in anderen Bereichen die Volljährigkeit, zum Beispiel der Betrieb der Fahrgeschäfte, in der Kneipenstraße sowie auf der Kartbahn. Auch sind Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse erwünscht.