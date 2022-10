82-Jährige wird verletzt : Pedelecfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Kleve Als sie zu Fuß die Karlstraße in Kleve überqueren wollte, wurde eine 82-jährige Frau von einem Pedelecfahrer erfasst. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr erlitt eine Fußgängerin auf der Karlstraße schwere Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer. Die 82-jährige Frau aus Kleve wollte die Fahrbahn der Karlstraße auf Höhe der Hausnummer 16 überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem 40-jährigen Mann aus Kleve, der mit seinem Pedelec (Fahrrad mit Elektromotor) die Karlstraße in Richtung Heldstraße befuhr. Der Mann versuchte zwar noch, der Seniorin auszuweichen. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die 82-jährige Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen und behandelt wurde. Der Pedelecfahrer blieb zum Glück unverletzt.