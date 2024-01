Zusammenstoß mit Pkw Pedelecfahrer bei Zusammenstoß auf Kreuzung in Kleve verletzt

Kleve-Materborn · In Materborn sind ein Pkw und ein Pedelec beim Überqueren einer Kreuzung an der Querallee zusammengestoßen. Der Pedelecfahrer wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

03.01.2024 , 16:21 Uhr

Der Pedelecfahrer wurde bei dem Zusammenstoß an der Querallee in Kleve verletzt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Dienstag (2. Januar 2024) gegen 17.45 befuhr ein 50-jähriger Mann aus Gubin (Polen) mit seinem Citroën die Gocher Landstraße und beabsichtigte nach links in die Querallee abzubiegen. Dabei übersah er einen mit seinem Pedelec in gleicher Richtung fahrenden 24-jährigen Mann aus Kleve. Die Lichtzeichenanlage zeigte für beide Grünlicht. Mittig des Überwegs kam es zur Kollision, durch die der Pedelecfahrer zu Boden stürzte und sich verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde der Klever ins Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des Pkw musste eine Sicherheitsleistung entrichten.

(RP)