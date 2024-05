Pedelec-Fahrer schwer verletzt 43-Jähriger wird in Kranenburg von Pkw angefahren

Am Sonntag (12. Mai 2024) gegen 10.45 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann in Kranenburg mit seinem Toyota RAV 4 auf dem Galgensteeg in Richtung Klever Straße. Als er an der Einmündung beabsichtigte, nach rechts in die Klever Straße in Richtung Kleve abzubiegen, stieß er mit einem bevorrechtigten Pedelec-Fahrer zusammen.