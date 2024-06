„Alle haben Verständnis“ Tennishalle in Kleve schließt – viele Spieler heimatlos

Als Roger Weingarten und seine Frau Nicole das Tennis-Center Rainbow im September 1999 offiziell eröffnen, hatten Steffi Graf und Boris Becker gerade ihre Tennis-Karrieren beendet. Die beiden Sportler hatten Deutschland in den 1980er und 90-er Jahren ins Tennis-Fieber versetzt. Doch anstatt 25 Jahre später, groß das Jubiläum der Tennishalle in Kellen zu feiern, ist jetzt Schluss an der van der Bergh Straße 45.