Bunker in Uedem Hier wird die EM vor Angriffen aus der Luft beschützt

Uedem · Der Luftraum über den EM-Spielorten wird in einem Keller am Nato-Kasernenkomplex in Uedem überwacht. Am Paulsberg haben Bundeswehr, Polizei und Flugsicherung eine Flugeinsatzzentrale eingerichtet. Eine Kraftanstrengung, wie „51 Mal Tag der Deutschen Einheit“.

02.07.2024 , 15:26 Uhr

Sobald ein Flugkörper in Flugbeschränkungsgebiete eindringt, wird hinter den Bildschirmen gehandelt – zunächst bemühen sich die Beamten um Aufklärung. Foto: Nicholas Pawelke