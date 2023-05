Politikerin aus dem Kreis Kleve Paula Backhaus im Vorstand des Landesverbandes Erneuerbare Energien

Die Jahreshauptversammlung wählte die Kreistagsabgeordnete der Grünen und Uedemer Ratsdame am Donnerstag in Gelsenkirchen zu einer der Beisitzerinnen. „Backhaus macht sich damit nun auch landesweit stark für Windkraft, Biogas, Photovoltaik und alle Formen Erneuerbarer Energie“, erklären die Kreis Klever Grünen. Auch verwandte Themen gehörten zu ihrer Agenda wie Elektromobilität und eine sichere, landesweite Ladeinfrastruktur. „Die Energiewende soll eine vielfältige Erfolgsgeschichte werden“, erklärt Backhaus. „Sie soll Umwelt und Klima schützen, unsere Wirtschaft fördern und über Genossenschaftsmodelle die Bürgerinnen und Bürger an den Gewinnen beteiligen.“