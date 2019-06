Bedburg-Hau : Wenn die Gedanken fliegen

Bedburg-Hau Paul van Ackeren aus Bedburg-Hau hat ein Erinnerungsbuch herausgegeben mit jahrelang gesammelten Berichten und Fotos. Darin findet sich eine Auswahl aus 12.000 Dia-Aufnahmen.

Der Autor war 37 Jahre Vorsitzender der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Ortsgruppe St. Markus Bedburg, 45 Jahre Mitglied und Spieler der KAB-Theatergruppe, davon 20 Jahre Vorsitzender, 60 Jahre Mitglied im Kirchenchor St. Markus, davon 40 Jahre aktiver Sänger. 25 Jahre versah er den Lektorendienst in seiner Heimatpfarre, 33 Jahre hatte er die Planung und Durchführung von Bildungs- und Studienfahrten, 12 Jahre die Leitung der Interessengemeinschaft Theater/Freizeit, 50 Jahre Öffentlichkeitsarbeit für örtliche Vereine und die Kirchengemeinde und war 20 Jahre bei der Weihnachtskrippengestaltung in St. Markus tätig. Paul van Ackeren gab zahlreiche Informationsschriften und Reise-Journale heraus. Jährlich erschien ein Erinnerungsbrief „Gemeinsam unterwegs“.

In Wort und Bild stellt van Ackeren die Priester der Gemeinde vor und vergisst auch nicht die Verstorbenen seiner Familie. Ansprechende Artikel und Fotos lassen die Theatergruppe lebendig werden. Großen Raum nehmen die unterschiedlichen Bildungsfahrten im In- und Ausland ein, wobei die nähere Umgebung von Bedburg-Hau nicht vergessen wird. Im Fokus stehen nicht nur religiöse Pilgerstätten, Wallfahrtskirchen, Kapellen und Klöster, sondern auch märchenhafte Schlösser, wunderschöne Seen und hohe Berge. Die Veröffentlichungen zeigen Traumziele mit Kunst und Kultur auf, stets von einmaligen Landschaftsfotos begleitet. Venedig, Prag, Rügen, Bodensee, Insel Mainau, Bern oder Wangerooge sind nur eine kleine Auswahl der Ziele der von van Ackeren geplanten und durchgeführten Bildungs- und Studienfahrten.

Die Teilnehmer waren zu den großen Glaubensorten in das Heilige Land, nach Rom, nach Lourdes, Fatima und Santiago de Compostela unterwegs. Der Autor erzählt aus seiner Schulzeit, aus der Grundwehrzeit in Limburg an der Lahn und von seiner 40-jährigen Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter bei der Margarine-Union. Einige plattdeutsche Beiträge erfreuen den Leser in diesem Erinnerungsbuch, getreu dem Titel „Wenn die Gedanken fliegen.“