Betriebsübergabe : Hammereisen-Pioniere machen Schluss

Nütterden Der Metallbaubetrieb von Paul Schoemakers war die erste Firma im Gewerbegebiet – als es dort noch keine Straße und kein Telefon gab. Nun hat der 81-Jährige seinen Betrieb in fremde Hände gegeben.

Paul Schoemakers lebt für die Arbeit. Und das auch noch mit 81 Jahren. Der Metallbaumeister ist noch immer auf Montage unterwegs. „Ich habe noch Urlaub aus dem Jahr 1976 nachzuholen“, sagt er scherzhaft. Nun aber ist für die Legende des Gewerbegebiets Hammereisen Schluss. Er hat seinen Betrieb in fremde Hände weitergegeben. „Diesen Schritt habe ich schon häufiger überdacht. Nun ist es an der Zeit gewesen, ihn zu gehen. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Schoemakers.

Der Betrieb entwickelte sich im Lauf der Jahrzehnte beinahe analog zum Gewerbegebiet kontinuierlich. Als Zwei-Mann-Firma gestartet, indem er sich um die Montage und sie sich um die bürokratische Arbeit am Schreibtisch kümmerte, beschäftigte Schoemakers zwischenzeitlich bis zu acht Mitarbeiter. 1980 bauten sie ihr Werk nochmals deutlich aus, im Akkord wurde gelötet, geschweißt und gehämmert. „Wir haben auch damals alles in Eigenleistung aufgebaut. Das wäre heute wohl undenkbar“, sagt der Metallbaumeister. Um seinen Betrieb herum siedelten sich stetig mehr Firmen an, mittlerweile sind es einige Dutzend. „Der Hammereisen wurde immer größer. Und trotzdem sind wir hier eine echte Gemeinschaft geblieben. Man tauscht sich viel aus und hilft einander immer“, sagt Dora Schoemakers. So brauche ihr Mann regelmäßig einen Gabelstapler im Betrieb, selbst aber besitzen sie keinen. Doch im Hammereisen sei das kein Problem: „Da fragt man einfach den Nachbarn eben, ob er aushelfen kann.“