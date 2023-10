Staatsschutz ermittelt Parteizentrale der AfD in Kleve komplett mit Aufklebern zugeklebt

Sie kamen in den frühen Morgenstunden – und hatten dutzende Aufkleber dabei. Unbekannte haben die Parteizentrale der AfD in Kleve von außen komplett mit Aufklebern zugeklebt. „Wenn AfD die Antwort ist, wie dumm war dann die Frage?“ war zigfach an der Fensterfront des Parteibüros im Klever Spoycenter zu lesen.