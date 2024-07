Riesen-Andrang am Niederrhein Parookaville-Woche – Zimmerpreise im Kreis Kleve explodieren

Eines der beliebtesten Musikfestivals in Deutschland ist das Parookaville in Weeze. Tickets sind begehrt, Unterkünfte im Kreis Kleve ausgebucht und rar. Hotels in haben nichts mehr frei, auf Internet-Plattformen wie Booking.com und AirBnB finden sich nur noch vereinzelt private Wohnungen und Appartements. Und die werden im Zeitraum vom 17. bis zum 21. Juli zu Höchstpreisen angeboten.