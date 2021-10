Marktplatz-Sanierung : Parkplätze in Zentrum von Kalkar sollen optimiert werden

Parkplätze in Zentrum von Kalkar sollen optimiert werden

Der Markt in Kalkar wird saniert, Parkplätze fallen dadurch weg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Am Marktplatz fallen mit der Sanierung einige Stellplätze weg. Umso wichtiger, dass die übrigen Parkplätze der Innenstadt, wo zum Teil ungeordnet geparkt wird, besser genutzt werden. Dazu sollen sie überarbeitet werden.

(nik) Um den Fußgängern und Radfahrern das Leben zu erleichtern, aber auch, weil es künftig ja weniger Stellflächen am umgebauten Marktplatz geben wird, kommt den Kalkarer Parkplätzen im Schwanenhorst und am Sportplatz künftig mehr Bedeutung zu. Damit sie besser als bisher angenommen werden, sollten sie überarbeitet werden, findet die Fraktion Forum. Dass es mehr Parkraum werden soll, wie das Forum meint, hält die Verwaltung nicht unbedingt für erforderlich, einige zusätzliche Stellplätze werden sich vermutlich aber aus der Neustrukturierung ohnehin ergeben. Das Thema wird besprochen im Bauausschuss am Donnerstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr.