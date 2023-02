Dreiste Einbrecher Parfum-Diebe fahren mit Auto Ladentür ein

Mit einem grauen VW Golf fuhren zwei unbekannte Männer am Mittwoch gegen 1 Uhr rückwärts in die Haupteingangstür eines Drogeriemarktes an der Straße Großen Haag in Kranenburg. Die Scheibe der Schiebetür wurde komplett zerstört, sodass die Unbekannten dadurch ins Geschäft eindringen konnten. Hier entwendeten sie eine große Menge hochwertiger Parfums der Marken Joop und Boss. Anschließend flüchteten sie mit dem Pkw. Die Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.