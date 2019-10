Auszeichnung : Papier-Recycling: Hochschule vorne

Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve wurde für den Einsatz von Recycling-Papier ausgezeichnet.

Kleve Die Hochschule verwendet konsequent Papier mit dem Blauen Engel und erreichte im Papieratlas 2019 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) den achten Platz.

Die Hochschule Rhein-Waal gehört zu den recyclingpapierfreundlichsten Hochschulen Deutschlands. Die Hochschule verwendet konsequent Papier mit dem Blauen Engel und erreichte im Papieratlas 2019 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) den achten Platz. Mit dem Papieratlas 2019 erfasst die IPR in Kooperation mit dem Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt und dem Hochschulverband zum vierten Mal in Folge den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten deutscher Hochschulen. In diesem Jahr beteiligten sich 45 Hochschulen, die mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 70 Prozent einen neuen Rekord aufstellen. „Wir freuen uns über die gute Platzierung. Sie belohnt nicht nur unser Engagement sondern zeigt auch, wie wichtig uns das Thema im Kontext einer nachhaltig agierenden Hochschule ist“, kommentiert Präsident Dr. Oliver-Locker-Grütjen das Abschneiden der Hochschule.