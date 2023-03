Mahnmal aus dem Ukraine-Krieg Russisches Panzer-Wrack aus Berlin steht jetzt in Groesbeek

Zum Jahrestag des Krieges in der Ukraine wurde er vor die Botschaft Russlands in Berlin gestellt: Ein russischer Kampfpanzer vom Typ T-72 war mehrere Tage auf dem Boulevard Unter den Linden zu sehen. Als Mahnmal gegen den Krieg machte die Aktion Schlagzeilen, auch der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev war zum Wrack gekommen. Am 28. Februar wurde der Panzer abtransportiert, jetzt ist sein Ziel bekannt: Es ist das Freiheitsmuseum in Groesbeek. Am Freitag brachte ein Transporter den T-72 in den niederländischen Grenzort.